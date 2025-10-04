

علقت الفنانة ليلى علوي، على حضورها سهرة عشاء مع سفير اليونان بمصر بحضور إلهام شاهين.



ونشرت ليلى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "على البحر وتحت سما إسكندرية.. عشاء كله حب وتقدير في النادي اليوناني، مع حضور معالي سفير اليونان في مصر نيكولاوس باباجيورجيو والملحق الثقافي للسفارة اليونانية ياني".



وكرم مهرجان الاسكندرية السينمائي بدورته الـ 41، الفنانة ليلى علوي، في دورة حملت اسمها هذا العام.



وقالت ليلى علوي عن تكريمها، عبر حسابها على إنستجرام: "واحدة من أهم لحظات حياتي.. لحظة بحجم العمر والمشوار الطويل، تكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وفي دورة بتحمل اسمي ده شرف بيسكن جوّه قلبي.. مش بس كفنانة، لكن كإنسانة عاشت عمرها كله بتحلم، وتحب، وتمنح الفن من روحها".







