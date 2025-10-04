كتب- هاني صابر:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن بوستر أجنبي جديد لفيلم "The Seven Dogs".

وتصدر البوستر النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز دون ظهور أي نجوم آخرين من أبطال العمل.

ونشر آل الشيخ، البوستر، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "انتظروا".

وكان تركي آل الشيخ، كتب في تدوينة سابقة عن الفيلم، عبر حسابه على نفس التطبيق، قائلا: "سيكون نقلة نوعية في عالم وتاريخ السينما في المنطقة، وتم تصويره بالكامل في الرياض في استديوهات الحصن ‏BigTime في الرياض".

الفيلم سيناريو وحوار محمد الدباح، وانطلق تصويره في يناير 2025 في استوديوهات الحصن Big Time، بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار.

وتولى إخراج فيلم The Seven Dogs، الثنائي العالمي عادل وبلال، بطولة النجمين كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، وهالة صدقي.