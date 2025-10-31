كتب- هاني صابر:

احتفل المخرج هادي الباجوري، مساء أمس الخميس، بحفل زفافه على الفنانة هايدي خالد بحضور عدد من الفنانين وأصدقائه بالوسط الفني.

ونستعرض لكم لقطات من حفل زفاف هادي الباجوري في السطور التالية:

محمد رمضان

شهد حفل زفاف المخرج هادي الباجوري حضور النجم محمد رمضان واحيائه الزفاف بأغانيه التي تفاعل معها الحضور.

أول ظهور لـ منة شلبي وزوجها

حفل زفاف المخرج هادي الباجوري شهد أول ظهور للنجمة منة شلبي وزوجها المنتج أحمد الجنايني في مناسبة عامة بعد اعلانهما الزواج.

سقوط العروسة

شهد حفل الزفاف سقوط العروسة هايدي خالد خلال رقصها مع زوجها المخرج هادي الباجوري على المسرح بسبب فستانها.

حضور النجوم

حضر عدد من النجوم حفل زفاف هادي الباجوري بينهم "يسرا، محمد رمضان، ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي".

"حلق" هادي الباجوري

ظهر المخرج هادي الباجوري مرتديا "حلق" في حفل زفافه، وهو ما أثار به تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نجوم غنوا بالحفل

حرص عدد من النجوم على الغناء في حفل زفاف هادي الباجوري منهم "محمد رمضان ومحمود الليثي وحسن الخلعي".

وكان المخرج هادي الباجوري، احتفل بعقد قرانه على الفنان هايدي خالد، يوم 13 أكتوبر الجاري، ونشرت هايدي خالد صورا من كواليس الاحتفال عبر حسابها على انستجرام، إذ ظهر الثنائي وهما يخضعان لجلسة تصوير رومانسية، كما ظهرا بالصور وهم يحتفلان بدخول عش الزوجية وسط الحضور، وكتبت على الصور: "كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية، شكرا لكل اللي خلى اليوم بالشكل ده".