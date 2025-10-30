علّقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، على منشور زائف تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أنه سيتم إغلاق الطرق بدءًا من مساء اليوم، استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل.

وكتبت خير الله، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "وديت الشعب فين يا حازم؟ اللي أطلق إشاعة إن الناس هتتحبس في بيوتها والسيارات بأنواعها هتتمنع من الحركة يوم الجمعة عشان الحدث الكبير الخاص بافتتاح المتحف المصري كان بيفكر بمنطق فيلم طباخ الرئيس".

وفي نفس السياق، نفت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر بيان لها ما تم تداوله، وجاء في البيان: "نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من قيام عدد من الجهات الأمنية بإستلام بعض الطرق والمحاور اعتباراً من مساء يوم الخميس الموافق 30 الجارى وحتى مساء السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل وذلك تزامنًا مع افتتاح المتحف المصرى الكبير".

وأضاف البيان: "أكد المصدر أن كافة الطرق والمحاور تسير بشكل طبيعي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجي تلك الادعاءات".

