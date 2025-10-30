بعد أزمتها الأخيرة.. 20 صورة لأبرز إطلالات المطربة رحمة محسن

تصدّر اسم الفنانة رحمة محسن مؤشرات البحث على محرك "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول أنباء حول زواجها من رجل أعمال مصري، وانتشار صور تجمعهما، إلى جانب صورة من وثيقة الزواج.

ونستعرض لكم أبرز إطلالات رحمة محسن التي لفتت الأنظار إليها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن، رحمة محسن تستعد لخوض أولى تجاربها التمثيلية من خلال مسلسل "علي كلاي"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، ويشارك في بطولته أحمد العوضي، درة، عصام السقا، انتصار، محمد ثروت، يارا السكري، والشحات مبروك.





