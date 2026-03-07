إعلان

مسؤول أمريكي: لن نقلق بشأن مضيق هرمز وسننتزع النفط من إيران


كتب- محمد أبو بكر:

07:58 ص 07/03/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المدير التنفيذي لمجلس هيمنة الطاقة الأمريكي، إن الولايات المتحدة لن تضطر إلى القلق بشأن أمن إمدادات النفط عبر مضيق هرمز؛ لأننا ستنتزع كل النفط من أيدي الإيرانيين، بحسب شبكة فوكس نيوز.

كانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، موافقتها على مبيعات عسكرية محتملة لإسرائيل تشمل ذخائر ودعم ذخائر بقيمة 151.8 مليون دولار، دون الحاجة لمراجعة الكونغرس.

وأوضحت الوزارة، أن إسرائيل طلبت شراء 12 ألف جسم قنابل من طراز بلو-110إيه/بي للأغراض العامة، بوزن 1000 رطل لكل منها.

واعتبر وزير الخارجية ماركو روبيو، أن هناك حالة طارئة تستلزم إتمام الصفقة على الفور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز النفط النفط في إيران الولايات المتحدة العمليات العسكرية الأمريكية في إيران امريكا وإيران التوتر بين إيران إيران نشر قوات برية في إيران إرسال قوات برية إلى إيران انتهاء الحرب في إيران الأكراد الإيرانيون الهجوم الإيراني على البحرين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
شئون عربية و دولية

صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
إيصال مزور أوقعه.. سقوط متهم بالنصب على محل أجهزة إلكترونية بالجيزة
حوادث وقضايا

إيصال مزور أوقعه.. سقوط متهم بالنصب على محل أجهزة إلكترونية بالجيزة
بعد جولة ميدانية.. سي إن إن: لا مؤشرات على انهيار النظام الإيراني
شئون عربية و دولية

بعد جولة ميدانية.. سي إن إن: لا مؤشرات على انهيار النظام الإيراني
الموجة 21.. صواريخ "قدر وعماد" تهوي على تل أبيب والحرس الثوري يؤكد نجاح
شئون عربية و دولية

الموجة 21.. صواريخ "قدر وعماد" تهوي على تل أبيب والحرس الثوري يؤكد نجاح
كيف تحمي عينيك من الالتهابات بسهولة؟
رمضان ستايل

كيف تحمي عينيك من الالتهابات بسهولة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان