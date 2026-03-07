مسؤول أمريكي: لن نقلق بشأن مضيق هرمز وسننتزع النفط من إيران

قال المدير التنفيذي لمجلس هيمنة الطاقة الأمريكي، إن الولايات المتحدة لن تضطر إلى القلق بشأن أمن إمدادات النفط عبر مضيق هرمز؛ لأننا ستنتزع كل النفط من أيدي الإيرانيين، بحسب شبكة فوكس نيوز.

كانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، موافقتها على مبيعات عسكرية محتملة لإسرائيل تشمل ذخائر ودعم ذخائر بقيمة 151.8 مليون دولار، دون الحاجة لمراجعة الكونغرس.

وأوضحت الوزارة، أن إسرائيل طلبت شراء 12 ألف جسم قنابل من طراز بلو-110إيه/بي للأغراض العامة، بوزن 1000 رطل لكل منها.

واعتبر وزير الخارجية ماركو روبيو، أن هناك حالة طارئة تستلزم إتمام الصفقة على الفور.