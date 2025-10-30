إعلان

وفاة المطرب اللبناني بهاء خليل عن عمر ناهز الـ 28 عامًا

كتب : سهيلة أسامة

12:48 م 30/10/2025

المطرب اللبناني الشاب بهاء خليل

رحل عن عالمنا المطرب اللبناني الشاب بهاء خليل، خلال الساعات الماضية، عن عمر يناهز 28 عامًا.

ونعى الفنان عبد الفتاح الجريني، الراحل، ونشر صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقدّم الفنان الراحل عددًا من الأغاني، أبرزها "نظرة خجل" و "إخت رجال"، وكان يستعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد الذي وعد جمهوره بأنّه سيكون نقلة نوعية في مشواره الفني.

وفاة الفنان بهاء خليل

