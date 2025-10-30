وفاة المطرب اللبناني بهاء خليل عن عمر ناهز الـ 28 عامًا

رحل عن عالمنا المطرب اللبناني الشاب بهاء خليل، خلال الساعات الماضية، عن عمر يناهز 28 عامًا.

ونعى الفنان عبد الفتاح الجريني، الراحل، ونشر صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقدّم الفنان الراحل عددًا من الأغاني، أبرزها "نظرة خجل" و "إخت رجال"، وكان يستعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد الذي وعد جمهوره بأنّه سيكون نقلة نوعية في مشواره الفني.

اقرأ أيضًا:

بعد إصابتها بشرخ في الركبة.. زينة تطمئن جمهورها على حالتها الصحية





عبلة كامل أمام الأهرامات قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. ما القصة؟





انتصار تواصل استعراض إطلالاتها بمهرجان الجونة السينمائي (صور)



