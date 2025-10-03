شورت وظهر مكشوف.. بسمة بوسيل تنشر أحدث جلسة تصوير في باريس

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل مقطع فيديو جديد عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام، ظهرت خلالها وهي داخل أسانسير.

ظهرت بسمة بإطلالة جريئة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وكانت الصور من رحلتها في باريس خلال مشاركتها في أسبوع الموضة هناك وسط عدد كبير من النجوم وخبراء الموضة والأزياء من حول العالم.

احتفلت بسمة بوسيل مؤخرا بطرح ألبومها الجديد بعنوان" حلم" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنانة بسمة بوسيل تخوض تجربة التمثيل لأول مرة بفيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

