منة شلبي تغيب عن مؤتمر فيلمها "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" لهذا السبب



كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

بدأ قبل قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة، الذي من المقرر طرحه خلال ساعات في دور العرض السينمائي، وأقيمت الجلسة في ڤوكس سينما بمول مصر، بحضور: المخرج هادي الباجوري، المنتج هاني أسامة، الكاتب محمد صادق، والنجوم كريم قاسم، چيهان الشماشرجي، ومايان السيد.

وكشف مدير الجلسة الكاتب الصحفي علي الكشوطي، عن سبب غياب النجمة منة شلبي عن الحضور، مؤكدا أنها اعتذرت بسبب الظروف الصحية الخاصة بوالدتها الفنانة زيزي مصطفى.

هيبتا.. المناظرة الأخيرة، تأليف محمد صادق، إخراج: هادي الباجوري، بطولة: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، وظهور خاص للنجم هشام ماجد، إنتاج: ڨوكس ستوديوز، ذا بروديوسرز، فيلم سكوير، ايميرسيف ستوديوز.

ويتناول الفيلم أربع قصص تمثل أنواع العلاقات: (الحب الأول - العلاقة المعقدة- الحب المُنقذ - حب الذكاء الاصطناعي)، ويطرح تساؤلات وأفكار عديدة منها: الرهان على الحب الحقيقي، إمكانية التحكم في الحب وتداعيات ها التحكم؟، ماذا لو كان بإمكاننا تصميم الشريك المثالي لنا؟