كتب- هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأمينة ابنة الفنانة نسرين أمين خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ 23.

وظهرت أمينة بملابس بيضاء جريئة أمام تورتة عيد ميلادها وبيدها رقمي 2 و3 .

على جانب آخر، تظهر ابنة نسرين أمين رفقة والدتها في مناسبات ترفيهية واجتماعية معينة.

يذكر أن، نسرين أمين تشارك بفيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.