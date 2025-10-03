إعلان

يحيى الفخراني: "اشتغلت مع مخرجين لا أحبهم وأعبر عن أفكاري السياسية بالفن"

كتب : هاني صابر

12:36 ص 03/10/2025

الفنان يحيى الفخراني

أكد الفنان الكبير يحيى الفخراني، أن العلاقة الإنسانية بين المخرج والممثل ضرورية لنجاح أي عمل، مشيرًا إلى أنه تعاون مع بعض المخرجين الذين لم يرتح للعمل معهم، فقرر عدم تكرار التجربة، بينما كان يستمتع بالعمل مع المخرج الراحل محمد خان والكاتب عاصم توفيق، حيث كان يشعر بروح الفريق.


وقال الفخراني، ببرنامج "يحدث في مصر"، إنه يفضل التعبير عن أفكاره السياسية والفكرية من خلال أعماله الفنية، معتبرًا أن الفن أقوى من الكلام المباشر، لافتًا إلى أن المخرج مجدي أبو عميرة كان يرى أن شخصية "حمادة عزو" غريبة عليه، لكنه أصر على تقديمها لأنها عمل ثقيل يعكس فترة شهدت فساد عدد من المسؤولين.


وأضاف، أن زوجته دائمًا تشاركه الرأي في اختياراته الفنية، وتبادله المشورة في الأعمال التي تُعرض عليه، مؤكدًا أنها لم تعترض يومًا على دور اختاره أو تعتبره غير مناسب له.

