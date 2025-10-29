إعلان

عادل إمام و أم كلثوم.. 15 صورة للنجوم بالذكاء الاصطناعي داخل المتحف المصري الكبير

كتب : معتز عباس

09:43 م 29/10/2025 تعديل في 31/10/2025
    يوسف الشريف
    محمد صلاح
    عادل امام
    صلاح السعدني
    شادية
    شادية 1
    ناهد السباعي
    بسمة
    امينة خليل
    ام كلثوم
    اسعاد يونس
    احمد صلاح السعدني
    سعاد حسني
    احمد مالك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لنجوم الفن والغناء في مصر، تم تعديلها وتصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ظهر في الصور نجوم الفن وهم يرتدون ملابس وأزياء فرعونية داخل المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه يوم السبت 1 نوفمبر المقبل.

وتصدر مقدمة تلك الصور، الزعيم عادل إمام، وكوكب الشرق أم كلثوم، والنجم الراحل أحمد صلاح السعدني، والنجمة سعاد حسني، والنجمة شادية، والنجمة فاتن حمامة، والفنانة إسعاد يونس، والفنانة أمينة خليل، والفنانة بسمة، والفنانة ناهد السباعي، والفنان أحمد صلاح السعدني، والفنان أحمد مالك.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "شكلهم حلو"، "فخر والله"، "جميلة جدا"، "تعيش مصر"، "جمال أوي"، "فكرة حلوة اوي".

وكشف الإعلامي أحمد موسى عن تقديم النجمة شريهان حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "اكس".

نجوم الفن المتحف المصري الكبير الذكاء الاصطناعي الزعيم عادل إمام كوكب الشرق أم كلثوم فاتن حمامة

