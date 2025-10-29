أول ظهور لـ منة شلبي وزوجها أحمد الجنايني في مناسبة عامة (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لنجوم الفن والغناء في مصر، تم تعديلها وتصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ظهر في الصور نجوم الفن وهم يرتدون ملابس وأزياء فرعونية داخل المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه يوم السبت 1 نوفمبر المقبل.

وتصدر مقدمة تلك الصور، الزعيم عادل إمام، وكوكب الشرق أم كلثوم، والنجم الراحل أحمد صلاح السعدني، والنجمة سعاد حسني، والنجمة شادية، والنجمة فاتن حمامة، والفنانة إسعاد يونس، والفنانة أمينة خليل، والفنانة بسمة، والفنانة ناهد السباعي، والفنان أحمد صلاح السعدني، والفنان أحمد مالك.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "شكلهم حلو"، "فخر والله"، "جميلة جدا"، "تعيش مصر"، "جمال أوي"، "فكرة حلوة اوي".

وكشف الإعلامي أحمد موسى عن تقديم النجمة شريهان حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "اكس".

