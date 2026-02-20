إعلان

تفجير إسرائيلي في محيط بلدة العديسة بجنوب لبنان

كتب : مصراوي

10:27 ص 20/02/2026

تفجير إسرائيلي في محيط بلدة العديسة بجنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

نفذت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، عملية تفجير في محيط بلدة العديسة في جنوب لبنان.

وجاء التفجير الكبير عند الساعة الثانية والثلث من بعد منتصف الليل، في محيط بلدة العديسة في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ولم تلتزم إسرائيل ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.

إسرائيل لبنان بلدة العديسة تفجير إسرائيلي

