نحن أسياد الأرض.. لقاء سويدان توثق لحظة زيارتها للمتحف الكبير (فيديو)

وثقت الفنانة لقاء سويدان لحظة زيارتها للمتحف المصري الكبير، وشاركت جمهورها مقطع فيديو من الزيارة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلّقت لقاء على الفيديو قائلة: "نحن أسياد الأرض.. إن رمث كيمِت".

ومن المقرر أن يُقام حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر 2025، بحضور عدد من القادة والرؤساء والملوك من مختلف دول العالم، على أن تُفتح أبوابه للجمهور بداية من 4 نوفمبر 2025.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان كان مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي حول المشكلات الزوجية.

وشارك في بطولة العمل كل من: شيري عادل، هيدي كرم، عمر الشناوي، وبسمة داود.

