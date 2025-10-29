نحن أسياد الأرض.. لقاء سويدان توثق لحظة زيارتها للمتحف الكبير (فيديو)
كتب : نوران أسامة
الفنانة لقاء سويدان
وثقت الفنانة لقاء سويدان لحظة زيارتها للمتحف المصري الكبير، وشاركت جمهورها مقطع فيديو من الزيارة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".
وعلّقت لقاء على الفيديو قائلة: "نحن أسياد الأرض.. إن رمث كيمِت".
ومن المقرر أن يُقام حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر 2025، بحضور عدد من القادة والرؤساء والملوك من مختلف دول العالم، على أن تُفتح أبوابه للجمهور بداية من 4 نوفمبر 2025.
يُذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان كان مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي حول المشكلات الزوجية.
وشارك في بطولة العمل كل من: شيري عادل، هيدي كرم، عمر الشناوي، وبسمة داود.
اقرأ أيضًا:
فيديو وصور.. ليلى علوي تحتفل بتخرج نجلها: "يا أغلى من نور عيني"
نيقولا معوض ينشر صور من عيد ميلاد إليسا في بيروت
بعد شائعة ارتباطه بالمطربة اللبنانية شيراز.. أول ظهور لـ حسام حبيب
بالصور- رنا رئيس تستعيد ذكرياتها في مهرجان الجونة وسط نجوم الفن