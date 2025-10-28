إعلان

بالفيديو.. طرح برومو برنامج "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا

كتب : معتز عباس

09:55 م 28/10/2025

أبلة فاهيتا

طرحت قناة "ام بي سي مصر"، برومو برنامج ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا، والمقرر عرضه الفترة المقبلة.

ونشرت قناة "ام بي سي مصر"، البرومو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: ليلة فونطاستيك جاية قريب!، أبلة فاهيتا راجعة بكل جديد على MBC MASR".

قدمت أبلة فاهيتا على منصة نتفليكس مسلسل بعنوان "أبلة فاهيتا: دراما كوين".

جدير بالذكر أن في إبريل 2015، قدمت فاهيتا برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر قناة CBC، على مدار 4 سنوات، حققت خلالهم نجاحًا جيدًا.

أبلة فاهيتا ليلة فونطاستيك

