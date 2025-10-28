بالفيديو.. طرح برومو برنامج "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا

طرحت قناة "ام بي سي مصر"، برومو برنامج ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا، والمقرر عرضه الفترة المقبلة.

ونشرت قناة "ام بي سي مصر"، البرومو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: ليلة فونطاستيك جاية قريب!، أبلة فاهيتا راجعة بكل جديد على MBC MASR".

قدمت أبلة فاهيتا على منصة نتفليكس مسلسل بعنوان "أبلة فاهيتا: دراما كوين".

جدير بالذكر أن في إبريل 2015، قدمت فاهيتا برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر قناة CBC، على مدار 4 سنوات، حققت خلالهم نجاحًا جيدًا.

