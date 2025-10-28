بالفيديو.. طرح برومو برنامج "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا
كتب : معتز عباس
أبلة فاهيتا
طرحت قناة "ام بي سي مصر"، برومو برنامج ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا، والمقرر عرضه الفترة المقبلة.
ونشرت قناة "ام بي سي مصر"، البرومو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: ليلة فونطاستيك جاية قريب!، أبلة فاهيتا راجعة بكل جديد على MBC MASR".
قدمت أبلة فاهيتا على منصة نتفليكس مسلسل بعنوان "أبلة فاهيتا: دراما كوين".
جدير بالذكر أن في إبريل 2015، قدمت فاهيتا برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر قناة CBC، على مدار 4 سنوات، حققت خلالهم نجاحًا جيدًا.
اقرأ أيضا..
بالصور| تكريم اسم السيناريست يحيى عزمي وعرض "ملائكة الرحمة" بافتتاح ملتقى الأفلام الوثائقية
"هوت شورت جلد".. جلسة تصوير جريئة لـ هيفاء وهبي تخطف بها الأنظار