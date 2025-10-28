هادي الباجوري ينشر صورًا رومانسية مع زوجته في مهرجان الجونة.. ماذا قال؟

كتبت- منى الموجي:

تصوير- نادر نبيل:

احتفلت قناة Rt Arabia، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر، بافتتاح ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال"، على المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.

الملتقى مبادرة هامة في مجال السينما الوثائقية، ومن المقرر أن يشهد عرض أفلاما من إنتاج قناة RT، بالإضافة إلى أفلام من إخراج مخرجين مصريين.

ويشهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير، بينهم: صبري فواز، سلوى محمد علي، الأب بطرس دانيال، محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الناقد الدكتور وليد سيف.

وأحيت الحفل فرقة sweet sound، مقدمة في البداية أغنية كاتيوشا، التي كانت تُغنى في الحرب العالمية الثانية، وذاع صيتها في روسيا، وتحكي قصة فتاة تغني لحبيبها الذي يقاتل على الجبهة، وعنها قالت مقدمة الحفل المذيعة الكبيرة منى سلمان "الأغنية تذكرنا أن هناك من يحمل السلاح وهناك من يحمل الكاميرا ليسجل لنا الحكايات في زمن البطولة".

وقامت الفرقة أيضا بتقديم أغنية الروسية أخرى، كما عزفت موسيقى أغنيتي "سلمى يا سلامة" و"حلوة يا بلدي".

جدير بالذكر أن مهرجان RT.DOC الدولي "زمن الأبطال" يجمع صانعي الأفلام الوثائقية والمراسلين الحربيين والفنانين والشعراء والموسيقيين وقادة الرأي العام. يوحد برنامج المهرجان فكرة مشتركة: "هذا زمن الأبطال. هذا وقتنا". تتوسط كل فيلم قصة مؤثرة، وخلف كل مشهد يكمن مصير إنساني. صالاتنا السينمائية هي أرض الحقيقة.