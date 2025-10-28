إياد نصار: "تعبت من الشروط اللي بتفرضها البطولة"

كشف الفنان إياد نصار أنه يشعر بالضيق من الضغوط المصاحبة لمجال التمثيل.

وقال إياد نصار، خلال ظهوره ضيفًا في بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت): "أنا تعبت من الشروط اللي بقت مفروضة علينا، الشروط اللي بتخليك لازم تحارب علشان اسمك يبقى في الأول".

وأضاف: "بتعب، لأني بلاقي نفسي بتزحلق في ده، وإني بعمل ده، وبزعل من نفسي، وبقول هو ده التمثيل يا إياد؟ إنت لما كنت عايز تمثل أول مرة، كنت عايز تمثل بس، مكنش فارق معاك اسمك فين، ولا فارق معاك المساحة".

وتابع نصار: "وأوقات بقعد وأقفل على نفسي، وأقول أنا بحب التمثيل، بس بكره الحاجات اللي حواليه، والمشكلة إني لو قولت إنه مش فارق معايا، بتتظلم وبتتعاقب، والمنتج يحطني في التالت والتاني بقى، ولاقيت نفسي بحط الشروط دي، وبتعصب، وإني عايز أمثل، مش عايز أتخانق، لأني بحب التمثيل، وهفضل ممثل لآخر يوم في عمري".

واختتم حديثه قائلاً: "وسبب ده المفلسين اللي ماعندهمش موهبة، واللي مش حقيقيين، واللي عينهم على منطقة تانية، والمتشككين أقل جرأة، والحمقى أكثر جرأة، وأصلًا الناس مبتتفرجش على التريند، الناس بتتفرج على الممثل".