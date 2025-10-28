إعلان

منى زكي وابنتها "لي لي" تخطفان الأنظار في فعالية نظمتها مجلة "Vogue" بأمريكا

كتب : سهيلة أسامة

03:55 م 28/10/2025
شاركت الفنانة منى زكي جمهورها مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من كواليس مشاركتها في فعالية نظمتها مجلة "Vogue" في الولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة برفقة ابنتها.

ونشرت منى الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الموضة والسينما معًا تُبدعان سحرًا فريدًا، لحظاتٍ وعصورًا وقصصًا لم نختبرها من قبل. معًا، يمتلكان القدرة على إحياء عوالم مختلفة، وإحياء ذكرياتٍ لم نتخيلها من قبل".

يذكر أن الفنانة منى زكي كانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة شيرين رضا، محمد فراج، محمد ممدوح، محمد علاء، حسن العدل، عارفة عبدالرسول، جيهان الشماشرجي.

منى زكي لي لي مجلة vogue أمريكا

