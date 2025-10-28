إعلان

بسبب وفاة كلبها.. رانيا فريد شوقي تتصدر تريند "جوجل"

كتب : نوران أسامة

02:40 م 28/10/2025

تصدر اسم الفنانة رانيا فريد شوقي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد إعلانها عن وفاة كلبها.

وشاركت رانيا صور تجمعها به وكتبت عبر صفحتها على "فيس بوك"، قائلة: "في نفس الشهر، قلبي اتوجّع مرتين، سنين من عمري عدت، عاشوا معايا فيها بحلوها ومرّها".

وتابعت رانيا فريد شوقي: "بناتي كبروا معاهم، وأنا كمان بقينا عيلة، دفوني بحبّهم، وعلّموني يعني إيه وفا من غير كلام، حبّوني بصدق، من غير أي مصلحة، كان كل اللي طالبينه يفضلوا جنبي،مالهمش طلبات غير الحب ، ويبقوا معاك بكل عيوبك وظروفك".

وأضافت رانيا فريد شوقي: "وجع الفُراق ما بيفرقش بين إنسان وحيوان، يمكن بعض الناس ما تفهمش الإحساس ده، وأرجوكم بلاش سخرية، بس اللي عاش التجربة دي يعرف قد إيه الوجع صادق، هما مشيوا بس هيفضلوا جوّا قلبي بنظرتهم وحنانهم وذكرياتهم اللي عمري ما هنساها".

يُذكر أن رانيا فريد شوقي شاركت في موسم رمضان 2025 بمسلسل حسبة عمري، بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبدالجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

