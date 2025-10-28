كتبت- منى الموجي:

قالت مهندسة الديكور شيرين فرغل، مصممة معرض باب الحديد، الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر، إنها استوحت الفكرة من فيلم باب الحديد أبرز أفلام المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، وذلك احتفالا بمرور 100 عام على ميلاده.

وتابعت في تصريح لموقع "مصراوي"، المعرض تم تنفيذه برعاية مؤسسة ساويرس، وبالتعاون مع شركة أفلام مصر العالمية بإشراف من المخرجة ماريان خوري، مضيفة "كان من الصعب الاختيار من مجموعة أفلام يوسف شاهين، لأن مسيرته بها زخم كبير جدا، ولن نتمكن في فيلم مدته 10 دقائق من رصد كل أعماله، لذلك قررنا الاختيار من كل حقبة زمنية فيلمين من أبرز أعماله".

وأوضحت شيرين "عملنا المعرض في شكل محطة وبنينا قطر باب الحديد، مش هو بالظبط لكن مستوحى منه، وفيه عرض تفاعلي شاشة بها بعض الأعمال بشكل منسق في فيلم مدته 11 دقيقة، وعلى اليمين والشمال تجربة تفاعلية كأني دخلت جوة الفيلم، وكل عشر سنين محطة القطر بتتحرك توديني للمحطة اللي بعدها".

جدير بالذكر أن معرض باب الحديد نال إشادات من حضور مهرجان الجونة السينمائي، من الجمهور العادي، وكذلك من النجوم وصنّاع الفن الذين حرصوا على التواجد أكثر من مرة في المعرض إذ جعلهم يدخلون في عالم يوسف شاهين.