بعد الزواج.. أحمد جمال يحتفل بعيد ميلاد زوجته فرح الموجي

احتفل المطرب أحمد جمال بعيد ميلاد زوجته المطربة فرح الموجي، والذي يوافق اليوم 27 أكتوبر.

ونشر أحمد جمال صورة من حفل زفاف الذي أقيم أول أمس السبت، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: فرحنا كان ٢٥ / ١٠ و عيد ميلادك النهارده ٢٧ / ١٠، أول عيد ميلاد واحنا مع بعض في بيتنا".

وأضاف: "كل سنة وانتي طيبة يا اجمل بنت في الدنيا ربنا يحميكي و يخليكي ليا و يقدرني أسعدك طول العمر".

احتفل يوم السبت الماضي، المطرب أحمد جمال بزفافه على المطربة الشابة فرح الموجي، في حفل عائلي بهيج بحضور الأسرة والمقربين من العروسين، ونجوم الفن.

شهد الحفل حضور مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنان هاني رمزي، والفنانة روجينا، والفنانة شيماء سيف، المطرب تامر عاشور، المطرب رامي صبري، الفنان محمد لطفي، وعدد آخر من نجوم الفن.

