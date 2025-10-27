إعلان

رنا سماحة: "أنا ضد التربية الحديثة"

كتب : منال الجيوشي

02:53 م 27/10/2025
أكدت المطربة رنا سماحة أنها شعرت بالظلم في فترة من حياتها وبفقدان الإحساس بالأمان، موضحة أن ذلك يعود إلى تحمّلها المسؤولية منذ صغرها، مشيرة إلى أن هذه الأسباب كانت وراء تكوين شخصيتها، وجعلت لديها نظرة مختلفة تجاه الحياة.

وأوضحت رنا سماحة، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، الذي يُعرض عبر فضائية صدى البلد 2، أن شخصيتها تكونت من خلال التجارب العملية التي مرت بها في حياتها وخبراتها التي اكتسبتها، مؤكدة أنها تخاف من المستقبل وتشعر برعب كبير من الفشل، وهي الأوقات التي ينتابها فيها شعور بعدم الأمان، إلا أن وجود عائلتها إلى جانبها يمثل مصدر الأمان الحقيقي لها.

وأشارت رنا سماحة إلى أنها ضد أسلوب التربية الحديثة، معتبرة نفسها أماً مصرية أصيلة على نهج ما تربّت عليه سابقاً، قائلة: "التربية الحديثة مش بتأكل عيش.. الجيل الجديد اللي طالع دلوقتي مختلف زمان مكناش بنقدر نبص لأهلنا أو نرد عليهم، لكن الجيل ده متحرر كتير وبشوف في أولاد بيردوا على أهلهم بشكل فج".

واختتمت رنا سماحة حديثها مؤكدة أنها لا تفكر في الزواج في الوقت الحالي ولا تتعجل في اتخاذ هذه الخطوة، إذ تتأنى في اختيار شريك حياتها حتى لا تخطئ للمرة الثانية.

رنا سماحة التربية الحديثة نهال طايل

