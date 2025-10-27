ياسر فرج في أول ظهور يكشف تفاصيل غياب 5 سنوات عن الساحة الفنية

بعد أشهر من الشائعات حول علاقة تجمع بين نجمة البوب الأمريكية الشهيرة كاتي بيري ورئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، شوهد الاثنان وهما يمسكان بأيدي بعضهما علنا في باريس.

ونشر موقع أخبار المشاهير الأمريكي "تي إم زد" مساء السبت، مقطع فيديو يظهرهما أمام مسرح كباريه كريزي هورس، بعد حضورهما عرضا فنيا هناك.

ويظهر مقطع الفيديو شخصا وهو يقدم لبيري وردتين حمراوين بمناسبة عيد ميلادها، قبل أن تستقل نجمة البوب وترودو السيارة وهما يبتسمان.

ولم يعلق الاثنان حتى الآن على ما إذا كانا على علاقة عاطفية، غير أن وسائل الإعلام دأبت منذ فترة على تداول التكهنات حول ذلك.

ونشرت مؤخرا صور يعتقد أنها تظهر الاثنين وهما يتبادلان القبل على يخت قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا.

وأعلنت كاتي بيري انفصالها عن خطيبها الممثل أورلاندو بلوم بشهر يونيو الماضي، بعد علاقة دامت لسنوات منذ خطوبتهما عام 2019، وهي العلاقة التي أنجبا خلالها ابنتهما ديزي.

وكانت آخر فعاليات كاتي بيري الفنية، إحياءها عدد من الحفلات الغنائية حول العالم ضمن جولتها الغنائية "Katy Perry the Lifetimes tour".

