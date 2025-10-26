أول تعليق من محمد سلام بعد مشاركته في احتفالية مصر وطن السلام

ياسر فرج في أول ظهور بعد 5 سنوات: "رجعت لمراتي وقت مرضها بالسرطان وقالتلي

كشف الفنان محمد سلام عن سعادته بحضور احتفالية مصر وطن السلام، التي أقيمت أمس بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتب سلام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في لحظة متتنسيش، لحظة مليانة مشاعر مفيش كلام يقدر يوصفها، وفي وسط يوم جميل كله فخر وكرامة، اتشرفت اني كنت واحد من ضمن الفنانين المشاركين في احتفالية (مصر وطن السلام) بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.. (لكي يا مصر السلامة.. واسلمي في كل حين) ".

حظي محمد سلام بتفاعل واسع من جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن سعادتهم بعودته بعد فترة من الغياب عن الساحة الفنية، وإعلان منصة "واتش ات" تقديم مسلسله الجديد "كارثة طبيعية".

شهد الحفل مشاركة كوكبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، من بينهم محمد منير، أصالة، آمال ماهر، أحمد سعد، محمد حماقي، حمزة نمرة، ومدحت صالح.

يُذكر أن آخر أعمال محمد سلام كان مشاركته في الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" مع الفنان أحمد مكي، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

