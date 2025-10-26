ياسر فرج في أول ظهور بعد 5 سنوات: "رجعت لمراتي وقت مرضها بالسرطان وقالتلي

حصد المنتج عمرو كمال المشرف العام على احتفالية "وطن السلام" التي أقيمت أمس السبت، على إشادات واسعة بعد النجاح الكبير الذي حققته الاحتفالية فور عرضها، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونشر المنتج والمشرف العام على الاحتفالية عمرو كمال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من كواليس الحفل، وعدد من الصور تجمعه بكبار النجوم، وسط إشادات كبيرة من الجمهور

وجاءت تعليقات جمهور ومتابعي المنتج عمرو كمال على النحو التالي: "برافو عمرو عمل مشرف"، "مبدع حقيقي"، "برافو يا عمرو عمل رائع واحتفالية عظيمة"، "مبروك مجهود هايل وعظيم".

وشارك في الاحتفالية عدد من كبار النجوم، وهم: محمد منير، أصالة، آمال ماهر، أحمد سعد، محمد حماقي، حمزة نمرة، مدحت صالح، هشام ماجد، مصطفى غريب، محمد سلام، أحمد غزي، نور النبوي، وفقرة لـ أحمد الغندور (الدحيح).

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، الاحتفالية الوطنية الكبرى التي أقيمت تحت عنوان "وطن السلام"، بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وفور وصول الرئيس إلى مقر الاحتفالية، قام بالتوقيع على “رسالة سلام من مصر إلى العالم”، بما يرمز إلى التزام الدولة المصرية بنهج السلام وصونه، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ومبدأً راسخًا في سياستها الوطنية والدولية، وتلا ذلك انطلاق فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وأعقبها كلمة عن السلام، لتتوالى بعدها فقرات البرنامج الفني والثقافي، التي تضمنت عروضًا فنية وغنائية، تناولت موضوعات السلام، ووقف الحرب في غزة، والتقدير لكفاح أهل سيناء وصمودهم، إلى جانب كلمات مُسجلة لعدد من رموز الدولة المصرية.

وقدمت يونس خلال الاحتفالية التحية العسكرية للرئيس عبد الفتاح السيسي: "سلام يا مصر يا أرض السلام، والسلام لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي".

قالت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في بداية احتفالية "مصر وطن السلام": "معلش مجبتش البيجامة الكستور المكوجي ضرب عليها متأسفة جدًا".

وأضافت إسعاد يونس: حمد الله على السلامة يا ريس من بلجيكا طولت رقبتنا زي العادة وده مش جديد عليك.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القرارات التي اتخذتها مصر خلال أزمة غزة تحمل مسؤولية كبيرة نظرًا لتأثيرها العميق.

وقال السيسي، خلال كلمته في احتفالية "مصر وطن السلام" بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن النجاح في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف العدوان الإسرائيلي كان "فضلاً من الله"، موجهًا الشكر لله على هذا الإنجاز.

وقال الرئيس ردًا على هتاف أحد الحاضرين "ربنا بيحبك": "يا رب اكون كده صحيح"، مؤكدًا أن الفضل الأول والأخير هو لربنا في كل ما تحقق.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القرارات التي اتخذتها مصر خلال أزمة غزة تحمل مسؤولية كبيرة نظرًا لتأثيرها العميق.

وقال السيسي، خلال كلمته في احتفالية "مصر وطن السلام" بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن النجاح في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف العدوان الإسرائيلي كان "فضلاً من الله"، موجهًا الشكر لله على هذا الإنجاز.

وقال الرئيس ردًا على هتاف أحد الحاضرين "ربنا بيحبك": "يا رب اكون كده صحيح"، مؤكدًا أن الفضل الأول والأخير هو لربنا في كل ما تحقق.

ودعا الرئيس السيسي المدارس والجامعات إلى تنظيم زيارات الشباب إلى سيناء يهدف إلى تعزيز الفخر الوطني لدى الأجيال الجديدة.

وأضاف أن سيناء ليست مجرد أرض، بل رمز للوحدة والصمود، داعيًا الجميع إلى الاحتفاء بها كجزء لا يتجزأ من الوطن.

وأكد أن الربط بين سيناء والديار المصرية أصبح حقيقة ملموسة، مشيرًا إلى أن "فيه 6 أنفاق تحت القناة عشان سيناء والدلتا يبقوا حتة واحدة"، في إطار تحقيق الوحدة والتنمية الشاملة.