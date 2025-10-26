ياسر فرج في أول ظهور بعد 5 سنوات: "رجعت لمراتي وقت مرضها بالسرطان وقالتلي

أعرب الفنان أحمد مالك عن سعادته بتكريمه كأفضل ممثل في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

ونشر مالك صورً من التكريم عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "حقيقي كل الحب اللي وصلي عندي اغلي من اي جايزة، شكرا شكرا، لو اتعلمت حاجة ففهمت إن كلمة "ليه" ممكن توصلنا حتت كتير اوي!".

وأضاف: "ده اول سؤال سألته لما بدأت امثل، السؤال ده خلاني أحب التمثيل بجد، ومن هنا بدأ المشوار ولحد دلوقتي قبل اي شغلانة بسأل ليه الشخصية ديه بتعمل اللي بتعمله ولو هقدر أكون حقيقي وإزاي ومش بهدى غير لما الاقي الرد".

وتابع: "فعلا السؤال هو أول الطريق والرد بيجي بعد تعب ومجهود كتير، أنا حاسس إن الجايزة دي رد، بس الرد الاكبر أنتم ان شاء الله نحضر سوا نجاحات اكتر، ونفضل نسأل ونتعلم اكتر واكتر، شكرا من قلبي".

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، عن فوز الممثل أحمد مالك بجائزة أفضل ممثل، عن دوره في فيلم "كولونيا" للمخرج محمد صيام.

