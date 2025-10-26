"من أهم الأحداث الثقافية في التاريخ".. أحمد أبو زهرة يعلن مشاركة ابنتيه في حدث هام
كتب : مصطفى حمزة
أميرة ومريم أبو زهرة
كتب-مصطفى حمزة:
كشف عازف الكمان أحمد أبو زهرة "نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة"، عن مشاركة ابنتيه عازفات الكمان "مريم"و"أميرة"، في حفل حدث يقتم يوم 1 نوفمبر المقبل.
وأعلن أحمد أبو زهرة، عن المشاركة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "سافرت يوم الجمعة أحضر حفلة لأميرة امبارح السبت في ڤيينا مع أوركسترا إذاعة النمسا، الحفلة كل تذاكرها خلصت قبلها بشهر، الجمهور استقبلها استقبال عظيم".
وأضاف: "أميرة ومريم راجعين على مصر للمشاركة كعازفين صولو في واحد من أهم الأحداث الثقافية في التاريخ. وأكيد كلنا عارفين أنا بتكلم عن إيه اللي حيحصل في مصر يوم ١ نوڤمبر والعالم كله حيشوفنا ويشوف ولاد وبنات مصر".
ونالت حفيدات الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، "مريم" و"أميرة"، جوائز عالمية عديدة، وعزفنا مع أكثر من أوركسترا شهير بمختلف دول العالم.