إعلان

"من أهم الأحداث الثقافية في التاريخ".. أحمد أبو زهرة يعلن مشاركة ابنتيه في حدث هام

كتب : مصطفى حمزة

09:29 م 26/10/2025

أميرة ومريم أبو زهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-مصطفى حمزة:

كشف عازف الكمان أحمد أبو زهرة "نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة"، عن مشاركة ابنتيه عازفات الكمان "مريم"و"أميرة"، في حفل حدث يقتم يوم 1 نوفمبر المقبل.

وأعلن أحمد أبو زهرة، عن المشاركة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "سافرت يوم الجمعة أحضر حفلة لأميرة امبارح السبت في ڤيينا مع أوركسترا إذاعة النمسا، الحفلة كل تذاكرها خلصت قبلها بشهر، الجمهور استقبلها استقبال عظيم".

وأضاف: "أميرة ومريم راجعين على مصر للمشاركة كعازفين صولو في واحد من أهم الأحداث الثقافية في التاريخ. وأكيد كلنا عارفين أنا بتكلم عن إيه اللي حيحصل في مصر يوم ١ نوڤمبر والعالم كله حيشوفنا ويشوف ولاد وبنات مصر".

ونالت حفيدات الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، "مريم" و"أميرة"، جوائز عالمية عديدة، وعزفنا مع أكثر من أوركسترا شهير بمختلف دول العالم.

منشور أحمد أبو زهرة

أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عازفات الكمان مريم وأميرة حفيدات عبدالرحمن أبوزهرة ابنتي أحمد أبو زهرة في حدث هام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الاثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران