كتب-مصطفى حمزة:

كشف عازف الكمان أحمد أبو زهرة "نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة"، عن مشاركة ابنتيه عازفات الكمان "مريم"و"أميرة"، في حفل حدث يقتم يوم 1 نوفمبر المقبل.

وأعلن أحمد أبو زهرة، عن المشاركة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "سافرت يوم الجمعة أحضر حفلة لأميرة امبارح السبت في ڤيينا مع أوركسترا إذاعة النمسا، الحفلة كل تذاكرها خلصت قبلها بشهر، الجمهور استقبلها استقبال عظيم".

وأضاف: "أميرة ومريم راجعين على مصر للمشاركة كعازفين صولو في واحد من أهم الأحداث الثقافية في التاريخ. وأكيد كلنا عارفين أنا بتكلم عن إيه اللي حيحصل في مصر يوم ١ نوڤمبر والعالم كله حيشوفنا ويشوف ولاد وبنات مصر".

ونالت حفيدات الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، "مريم" و"أميرة"، جوائز عالمية عديدة، وعزفنا مع أكثر من أوركسترا شهير بمختلف دول العالم.