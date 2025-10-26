حفل محمد رمضان بالقرية العالمية يسجل أعلى رقم حضور جماهيري بالإمارات

ياسر فرج في أول ظهور بعد 5 سنوات: "رجعت لمراتي وقت مرضها بالسرطان وقالتلي

أحيا النجم محمد رمضان، حفلا غنائيا بالقرية العالمية في دبي بالإمارات العربية المتحدة استمر حتى الساعات الأولى من صباح الأحد بحضور جماهيري كبير.

واستطاع حفل محمد رمضان في القرية العالمية أن يسجل أعلى رقم حضور حفل غنائي بالإمارات ليتخطى ٨٠ ألف شخص.

وقدم "رمضان" خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بقوة طوال الحفل ، ومنها "يا حبيبي، نمبر وان، أنا أنت" وغيرها من الأغاني، كما قدم "رمضان"عروضا تمزج بين الموسيقى العربية الأصيلة وإيقاعات الهيب هوب العصرية.

وقال رمضان، في بيان صحفي بعد الحفل : "الحمد لله على النجاح الكبير اللي حققه الحفل في دولة الإمارات الشقيقة، وشكرا بجمهوري العظيم على هذه الليلة اللي القرية العالمية سجلت فيها أعلى رقم حضور حفل غنائي بالإمارات".

كما قدم "رمضان"عروضا تمزج بين الموسيقى العربية الأصيلة وإيقاعات الهيب هوب العصرية، وذلك إلى جانب تقديمه عروضا فنية حماسية، وهي عروض اشتهر بها وجعلت منه أحد أبرز نجوم الحفلات في العالم العربي.

اقرأ أيضا..

هايدي موسى تنشر صورا جديدة من عقد قرانها

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا جديدة لها من مهرجان الجونة.. وروبي تعلق