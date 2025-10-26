بعد زواجهما.. تامر حبيب يوجه رسالة لـ منة شلبي وأحمد الجنايني

كتبت- سهيلة أسامة:

وجه السيناريست تامر حبيب رسالة تهنئة إلى الفنانة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني بعد إعلان زواجهما رسميًا.

ونشر حبيب صورة تجمع العروسين عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "ربنا يسعدكم ويهنيكم ويفرحكم ويحميكم ويحرسكم ويكفيكم شر الناس والعين والقر".

وكانت منة شلبي تصدرت مؤخرًا مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب وثيقة زواجها من المنتج أحمد الجنايني، ما أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

وأكد مصدر مقرب من الثنائي صحة الخبر، مشيرًا إلى أن الزواج تم رسميًا بالفعل، بعد تداول قسيمة زواج تحمل صورتيهما وتوقيعيهما.

وفي أول تعليق منها، حسمت منة شلبي الجدل عبر حسابها على "فيسبوك"، وكتبت: "ها وقد أتممنا نصف ديننا، والله ما نعرف إزاي".

