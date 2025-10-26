نقابة المهن التمثيلية تنعى شقيق الفنانة فريدة سيف النصر

كتبت- نوران أسامة:

نعت نقابة المهن التمثيلية في بيان صحفي شقيق الفنانة فريدة سيف النصر، الذي وافته المنية قبل ساعات بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية.

وجاء في بيان النقابة: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة المهن التمثيلية شقيق الفنانة فريدة سيف النصر، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة للفنانة فريدة سيف النصر ولأسرتها الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جانبها، نشرت فريدة سيف النصر بثًا مباشرًا عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، ظهرت خلاله بصوتها فقط، وتحدثت عن وفاة شقيقها والمعاناة التي مرّ بها، قائلة: "كنت بطل يا حبيبي، عشت ومت بطل".

كما وجهت الشكر لكل من قدّم لها واجب العزاء والمواساة في هذا المصاب الأليم.

وكانت البلوجر زيزي سيف النصر، ابنة شقيق الفنانة، كشفت قبل يومين عن تدهور الحالة الصحية لوالدها، مشيرةً إلى أنه كان يعاني من فشل في القلب والرئتين والكبد والكلى، وطالبت متابعيها بالدعاء له بالشفاء.



