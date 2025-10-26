منة شلبي الأحدث.. هؤلاء أعلنوا زواجهم بعد تسريب وثيقة عقد القران

كتب- مصطفى حمزة:

نشرت الفنانة منة شلبي، عبر صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي، أول صورة تجمعها مع زوجها المنتج أحمد الجنايني، وذلك بعد تسريب وثيقة زواجهما.

وتصدرت منة شلبي، قوائم تريند مواقع التواصل، عقب تسريب وثيقة زواجها من المنتج أحمد الجنايني، مؤكدة أن عقد القران تم في أجواء عائلية بسيطة.

وتعد الفنانة منة شلبي، أحدث نجوم الفن، الذين كشفوا عن زيجاتهم، بعد تسريب وثيقة الزواج وانتشارها، وهو ما نرصده في السطور التالية.

أنغام وأحمد عز.

كشفت المطربة أنغام، عن زواجها من النجم أحمد عز، بعد 3 سنوات من انفصالها عنه.

وأعلنت أنغام، عن الزواج، بعد تسريب وثيقة الزواج الذي تم يوم 29 يوليو عام 2011 بحضور اثنين من الشهود أحدهما مخرج سينمائي، والآخر محامٍ.

محمد منير

أكد المطرب محمد منير، في عام 2014، صحة ما تردد عن عقد قرانه، وذلك بعد انتشار صور من عقد القران، ووثيقة العقد.

وعقد محمد منير، قرانه على فتاة نوبية تدعى داليا محمد يوسف، في منزل خال العروس بمنطقة حدائق الأهرام، وتم الانفصال بعدها بفترة قصيرة.