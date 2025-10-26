أحمد العوضي يعلق على واقعة صفع مسن بالسويس: "العيب مش عليك"

كتبت- نوران أسامة:

أعرب الفنان أحمد العوضي عن استيائه من فيديو متداول يُظهر واقعة صفع شاب لمسن في محافظة السويس، والتي أثارت موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكتب "العوضي" عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "والله مش عارف أقول إيه؟! العيب مش عليك، العيب على اللي واقفين ومحدش اتدخل، وحط عليك قد القلم 10 وش وضهر على وشك".

وفي سياق آخر، كشف أحمد العوضي عن تفاصيل جديدة تخص مسلسله الدرامي الجديد "علي كلاي"، المقرر عرضه في رمضان 2026، ويشاركه البطولة كل من درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، ومحمود البزاوي، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي في الدراما التليفزيونية كان مسلسل "فهد البطل"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضًا:

