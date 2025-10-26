مي كساب تواصل تصوير مشاهدها من مسلسل "اللعبة 5".. صور



تواصل الفنانة مي كساب تصوير مشاهدها من الجزء الخامس لمسلسل "اللعبة"، المقرر عرضه على منصة "شاهد" خلال الفترة المقبلة.



نشرت مي كساب صورًا من كواليس التصوير عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "شيمو اللعبة 5 قريبا".



حقق مسلسل "اللعبة" نجاحا كبيرا على مدار الأربعة مواسم السابقة منذ عرض الجزء الأول عام 2020، مرورا بالجزء الثاني "اللعبة: ليفل الوحش" عام 2021، والجزء الثالث "اللعب مع الكبار" عام 2022، نهاية بالجزء الرابع "دوري الأبطال عام 2023، بطولة هشام ماجد وشيكو.



كانت آخر مشاركات مي كساب الفنية بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.



يذكر أن مي كساب تشارك بعدد من الأعمال ما بين الدرامية والسينمائية والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "ذعر" بطولة الفنان أحمد فتحي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول قصة مطربة تعمل في الملاهي الليلية وتتجه للتمثيل، وكاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور، ويمران بالعديد من المفارقات الكوميدية، تأليف هشام يحيى، إخراج شادي علي.



