في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، يطل الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على الجمهور بمواجهة مثيرة مع عالم الآثار المصري العالمي الدكتور زاهي حواس، حيث يكشف الأخير عن أسرار تاريخية وعلمية تُعرض لأول مرة على الشاشة.

الحلقة التي تُذاع في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل عبر قناة الحياة، تشهد حوارًا ثريًا بالمفاجآت والكواليس غير المعلنة عن عالم الآثار المصرية القديمة، بدءًا من مغامرات د. زاهي حواس داخل المقابر الملكية، وصولًا إلى التفاصيل المثيرة حول لعنة الفراعنة التي حيرت العالم لسنوات طويلة.

وخلال اللقاء، يروي حواس تفاصيل مغامرته الخطيرة حين نزل إلى بئر أثري داخل صندوق متصل بماكينة، ومكث داخله ساعة كاملة بين الحياة والموت، مؤكدًا أن ما شهده في تلك اللحظة لا يمكن أن يُنسى.

ويتطرق الحوار إلى الحدث الأثري الأضخم في العالم، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يضم أكثر من 5000 قطعة أثرية نادرة، من بينها تابوت مغلق منذ أكثر من 4300 عام، واصفًا المتحف بأنه هدية مصر للعالم وعنوان فخر للحضارة الإنسانية جمعاء.

كما يتحدث حواس عن الحب في حياة المصريين القدماء، موضحًا كيف عبّر الفراعنة عن مشاعرهم عبر النقوش والرموز، مؤكدًا أن الإنسان المصري القديم كان يؤمن بقيمة العاطفة والجمال إلى جانب القوة والعقل.

وفي لحظة فكاهية من الحوار، علّق د. زاهي حواس ضاحكًا على ما تردّد حول تصريحه القديم بأن الملك خوفو كان أهلاويًا، قائلاً بروح الدعابة:“الزملكاوية هم اللي بنوا الهرم الأكبر!”.