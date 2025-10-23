بالصور.. أحمد سعد وتوتا وأوس أوس بحفل زفاف حاتم صلاح

حرص عدد من الفنانين على حضور حفل زفاف الفنان حاتم صلاح الذي يقام مساء الخميس بقصر محمد علي.

وحضر من النجوم أحمد سعد ومحمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وسبق أن حضرت الفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي.

ويعرض للفنان حاتم صلاح حاليا مسلسل "ابن النادي" بطولة الفنان أحمد فهمي، ويحقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

يذكر أن حاتم صلاح يشارك بفيلم "السلم والثعبان 2" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، ظافر العابدين، ماجد المصري، تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج طارق العريان ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.