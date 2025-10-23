كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم عن تفاصيل تعرضها لحادث سير مؤلم عبر وجودها ضيفة على البرنامج الإذاعي "بيت العز" المعروض عبر راديو "نجوم إف إم".

وعن كواليس الحادث قالت: "حصلت لي حادثة يوم 20 مايو، لما كنت مسافرة أحضر تخرج حفيدي، فجأة صرخت والعيلة قعدوا يندهوا لي لقوني طايرة متر فوق الأرض".

وتابعت: "عملت عملية لمدة 8 ساعات، وقعدت في الإنعاش 3 أيام وأكتر، كانت إجازة مؤلمة، ماما نجوى اتدشدشت، لكن الحمد لله رجعت".

كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم خلال الفترة الماضية، عن تعافيها من مرض السرطان، وقالت عبر تصريحاتها لنفس البرنامج: " "أنا سعيدة جدًا ومبسوطة جدًا ومحدش يقولي أصلها طلعت وقالت وبعد أسبوعين حاجة حلوة لأ ده من 4 5 شهور أنا مدخلتكوش فيه وأحب أفرحكم وأحب أشكركم من جوة قلبي هي جت كده من عند ربنا".

واستكملت: "أن بيجي لي كم دعوات مش قادرة أقولكم أنا هسكت وكفاية أقول لكم أني بحبكم حقيقي من قلبي أنا بعزكم وهبتدي انهاردة حياتي معاكم والوجه الجديد معاكم النهارده نجوى إبراهيم ماما نجوى".

اقرأ أيضا:

بعد إثارة نجل محمد رياض الجدل.. تفاصيل فشل تقديم جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي"

محمد سامي يدخل مسابقة أوسم 100 رجل في العالم