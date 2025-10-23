إيرام هيلفاجي أوغلو تنجو من حادث سير مروع وتكشف التفاصيل

تعرضت النجمة التركية إيرام هيلفاجي أوغلو ، لحادث سير هي وزوجها وطفلتها حديث الولادة، أثناء مرورهم في شارع بغداد بمنطقة كاديكوي في مدينة إسطنبول.

وكشفت الفنانة عن تفاصيل الحادث عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت: "بداية، نشكر من اهتم وسأل عنا بكل امتنان، للأسف، تعرضنا لحادث ناتج عن مخالفة لقواعد المرور أثناء سيرنا على الرصيف في طريق عودتنا إلى المنزل".

وأضافت موضحة: "اصطدمت سيارة كانت تسير خلفنا بدراجة نارية، ما أدى إلى انحراف الدراجة وسقوطها نحونا بقوة أثناء سيرنا على الرصيف، فاصطدمت بنا وكأنها تدهسنا. في تلك اللحظة كانت (سورا) في حضني، وبسبب تمسكي بها بقوة سقطت على رأسي، ما تسبب في جرح غائر استدعى خياطته بـ10 إلى 12 غرزة، كما أن إصابة عصبية قديمة في يدي عاودت الظهور من جديد".

وتابعت: "أما زوجي أورال فقد أُصيب بعجز نتيجة السقوط. ورغم كل ما حدث، فإن أكبر نعمة نحمد الله عليها هي أننا تمكّنا من حماية ابنتنا، وأن صحتها بخير. نتمنى الشفاء العاجل لكل من تورط أو أُصيب في الحادث. هذه الواقعة أظهرت مجددًا مدى خطورة عدم الالتزام بقواعد المرور وعواقبه الجسيمة، ولهذا سنواصل متابعة الإجراءات القانونية بحزم حتى لا تمر الحادثة دون عقاب".

وبحسب ما ذكره برنامج "ET بالعربي"، تم نقل إيرام إلى أحد مستشفيات منطقة أوسكودار لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، وأكدت المصادر الطبية أن حالتها مستقرة ولا توجد أي تهديدات لحياتها. كما أفادت التقارير بأن زوجها أورال كاسبار وطفلتهما في أمان تام، وأن السائقين الآخرين المتضررين من الحادث بخير أيضًا.

اقرأ أيضًا:

اقرأ أيضًا:

مطالبات بسحب جنسيتها.. شكران مرتجى تريند "جوجل"



محمد سامي يدخل مسابقة أوسم 100 رجل في العالم





تامر حسين يوضح موقفه من محمد فؤاد بعد تسريب أغنية "حليم"





"قالوا 15 و25 سنة".. رانيا يوسف تكشف فارق السن بينها وبين زوجها



