تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم برسالة مؤثرة (صور)

احتفل الفنان تامر حسني بعيد ميلاد ابنه آدم، ووجّه له رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية القصص القصيرة.

وكتب تامر في رسالته: "ابني آدم ربنا يحفظك يا حبيبي وأشوفك في يوم من الأيام أنجح وأسعد وأصح وأنفع الناس، ربنا يحميك ويحرسك يا حبيبي أنت وكل اللي زيك، وتكبر وتبقى ضهر وسند لإخواتك ولينا كلنا".

ويأتي ذلك بالتزامن مع نجاحات تامر حسني الأخيرة، حيث كشف مؤخرًا عن مشاركته في عرض أزياء عالمي، وحصوله على جائزة الأيقونة العالمية الملهمة تقديرًا لمسيرته الفنية.

كما قدّم النجم مؤخرًا أغنية "من كان ياما كان" خلال فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، ونالت الأغنية تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

يُذكر أن تامر حسني طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "لينا معاد" عبر جميع المنصات الرقمية، والذي ضم باقة من الأغنيات المتنوعة، منها: "يلا يا كدّاب"، "حبك لو غلطة"، "واحشتني يا ابن اللذينة"، "الأنوثة الطاغية"، "لينا معاد"، و"هو ده بقى".

