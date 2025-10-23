مايا دياب جريئة ونادية الجندي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نجلاء بدر

خطفت الفنانة نجلاء بدر الأنظار على الريد كاربت بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، ونشرت صورًا لها من مشاركتها في عرض فيلم "السادة الأفاضل".

جيهان الشماشرجي

شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي الجمهور والمتابعين أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ناتاشا من أوكرانيا".

ميرنا جميل

خطفت الفنانة ميرنا جميل الأنظار من أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "انستجرام".

ياسمين صبري

تواصل الفنانة ياسمين صبري الاستمتاع بقضاء الإجازة في أحد المدن الساحلية الشهيرة، بعد نشرها صورة وهي على متن يخت وسط البحر.

ساندي

خطفت المطربة ساندي الأنظار من ظهورها اللافت والجريء عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية فستان قطيفة قصير.

أسما شريف منير

حرصت أسما شريف منير على المشاركة في فعاليات" قعده على الطاولة"، في صالون دو مارشيه بمهرجان الجونة السينمائي ، وظهرت بالحجاب ومرتدية ملابس محتشمة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

نور إيهاب

شاركت الفنانة نور إيهاب، متابعيها عبر موقع "إنستجرام"، صورا من إطلالتها في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير.

نادية الجندي

شاركت النجمة نادية الجندي متابعيها وجمهورها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، ونشرت صورة لها بإطلالة أنيقة وجذابة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

مايا دياب

خطفت الفنانة مايا دياب، الأنظار إليها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بعد ظهورها بإطلالة جريئة خلال تواجدها بمدينة الجونة لحضور فعاليات المهرجان بدورته الثامنة هذا العام.

يسرا اللوزي

شاركت الفنانة يسرا اللوزي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مجموعة صور من حضورها العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل"، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.