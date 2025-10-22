إعلان

طه دسوقي يهنئ زوجته بعيد ميلادها: "كل سنة وأنتي في ضهري ومقوياني"

كتب : معتز عباس

07:29 م 22/10/2025
    لحظات رومانسية بين طه وزوجته (2)
    طه دسوقي وزوجته في مهرجان الجونة
    طه دسوقي وزوجته في مهرجان الجونة (2)

حرص الفنان الشاب طه دسوقي على تهنئة زوجته نديم كاتشيرجيان في عيد ميلادها.

ونشر طه مجموعة صور له وزوجته في مهرجان الجونة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "‎كل سنة وأنتي طيبة وجدعة وقلبك حلو، كل سنة وانتي في ضهري ومقوياني .. يارب كل سنينك حلوة ويسعدك ويسعد أيامك كلها".

وتلقى طه دسوقي، التهنئة من أ صدقائه، الفنان أمير المصري، الفنان احمد مالك، الفنانة ركين سعد، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن، أحمد مالك وطه دسوقي تعاونا سويا في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "ولاد الشمس"، وشاركهما البطولة فرح يوسف، دنيا ماهر، مريم الجندي، غادة طلعت، وآخرين، وتأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.

طه دسوقي ديم كاتشيرجيان مهرجان الجونة انستجرام طه دسوقي

