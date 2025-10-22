صورة متداولة لـ عبلة كامل بتقنية الذكاء الاصطناعي.. والجمهور يعلق

نشر حساب موثق منسوب للنجمة عبلة كامل، صورة جديدة تم تصميمها بتقنية الذكاء الاصطناعي، عبر موقع "إنستجرام".

وظهرت عبلة كامل في الصورة وهي تجلس أمام طاولة خشبية، مرتدية عباءة بسيطة وحجابًا، وتمسك بفرشاة الرسم وسط أدواتها ولوحاتها الفنية.

وعلق الحساب على الصورة: "يا ليت الشباب يعود يومًا، يطلع إيه الذكاء الاصطناعي ده"

وتفاعل جمهورها مع الصورة بشكل واسع، وجاءت أبرز التعليقات: "بحبك قوي قوي ربنا يديلك الصحة والعمر"، "روحك الجميلة الطيبة أحلى مليون مرة من الذكاء الاصطناعي"، "حبيبتي ست الكل الله يرزقك الجنة"، "شباب في عيوننا وقلوبنا على طول".

يُذكر أن الفنانة عبلة كامل غابت عن الساحة الفنية منذ أكثر من سبعة أعوام، وتحديدًا منذ عرض الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".

والعمل من تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال، وشارك بجانب الفنانة عبلة كامل كلًا من رياض الخولي، وأحمد بدير، ورانيا فريد شوقي، وأحمد سلامة، وعلا غانم، وأحمد سعيد عبدالغني، وراندا البحيري، و فادية عبدالغني، وضياء عبدالخالق، ومنة فضالي، ورشوان توفيق، وجمال إسماعيل، وكريم كوجك، وأميرة هاني، وهادي الجيار، وسمير حسني، وأحمد حلاوة.

