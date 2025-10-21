كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أشرف عبدالباقي عن تعرضه للانتقادات بشكل مستمر بسبب "مسرح مصر" رغم أنه توقف عن العرض المسرحي منذ 8 سنوات.

وأوضح عبدالباقي، في تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار": "المشكلة دلوقتي أي حد من أبطال مسرح مصر يعمل فيلم وحش يشتموني، طب أنا مالي، ما خلاص يا جماعة، أنا عملت معاهم حاجة خلصت بقالها 8 سنين".

وأضاف: "أي حد منهم يعمل فيلم وحش يقول لي أنت اللي عملت كدا.. أنا مالي، أنا ساعدت الناس وأخدوا خطواتهم بعد كدا، مفيش حد فيهم بيكلمني بيقولي أنا جايلي فيلم كذا أعمله ولا إيه رأيك.. لا طبعا مفيش كلام من دا".

وشارك أشرف عبدالباقي في دراما رمضان 2025، في مسلسل "قلبي ومفتاحه" من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وبطولة آسر ياسين، مي عز الدين، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

