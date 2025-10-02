"جالي اكتئاب".. حمادة هلال يكشف لمجدي الجلاد كواليس ألبوم "الأيام"

حل النجم حمادة هلال ضيفا على الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، في برنامج "أسئلة حرجة" الذي يتم بثه عبر منصات موقع "مصراوي"

ووجه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، سؤال لحمادة هلال، عن ألبوم "الأيام" قائلا: "قصة الأيام نقدر نقول كانت هي بداية الصعود الحقيقي ليك؟"

ورد حمادة هلال: "ده كان في مصر وبعض الدول العربية، كان المنتج طارق عبدالله حصله صدمة بسبب إنه حط كل فلوسه في ألبوم للنجمة الكبيرة وردة، وصرف كل الفلوس اللي معاه واتحدى الناس وأنتجه"

وتابع: "ونزل ألبوم لوردة مع شركة إنتاج تانية في نفس التوقيت، فوقع ألبوم طارق وده كان خسارة فظيعة له"

واستكمل: "فيه حاجة مش هنساها لأخويا وصاحبي وعشرة عمري عصام كاريكا، ومصطفى كامل صديق عمري وأخويا وشريك نجاحي، اللي قولتله في يوم إنت هتبقى نقيب الموسيقيين، هو قال لطارق عبدالله هننزل بألبوم لحمادة هلال، وطارق ماكنش مقتنع، وماكنش فيه فلوس، فـ مصطفى كامل قال أنا هنتجه".

وكشف حمادة هلال أن أغنية "الأيام" كان سيغنيها النجم الكبير هاني شاكر، ولكنه لم يكن يعلم

وأضاف حمادة هلال: "طارق عبدالله قال لمصطفى كامل، حمادة اسم جديد ومعظم الأغاني اللي غنتها كان بيكتبها لنفسه، أغاني كانت تقيلة أوي"

وعلق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد: ده كان رهان ومغامرة، ومصطفى كامل مؤمن بالحاجة وبيصر عليها

وتابع حمادة هلال: "الألبوم لما نزل محستش بنجاحه، جالي اكتئاب، ولقيت صاحبي بيكلمني قالي تعالى إحنا في راس البر، سافرت وأنا مكتئب، وأول ما نزلت رأس البر لقيت أغنية الأيام مكسرة الدنيا في العربيات، وبقيت أقول للناس ده أنا، وبقيت أحس إنها نشيد وطني، قُلت أنا مش هسيب رأس البر"

واختتم حمادة هلال حديثه قائلا: "النجاح زمان كان بيبدأ من الأقاليم وينزل القاهرة، ولما رجعت القاهرة لقيت الأيام برضو مكسرة الدنيا، وطارق عبدالله كان وش الخير عليا"