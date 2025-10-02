إعلان

خسارة وكنت بحبك وانتي محتشمة".. ياسمين صبري بالشورت والجمهور يعلق

كتب : سهيلة أسامة

06:27 م 02/10/2025
كتب- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة صور جديدة لها من رحلاتها بآخر أيام إجازة الصيف..

ظهرت بإطلالة أنيقة وساحرة، إذ ارتدت شورت أبرز رشاقتها، ونسقته مع بوت أسود.

وانهالت عليها التعليقات وجاءت:" انيقة، أجمل ياسمين، دايما جميلة، ليه كده، كنت بحبك وانتي محتشمة، مش محتاجة لبس مكشوف طول عمرك جميلة، جمالك أكثر تألق مع ملابسك المحتشمة، شورت ليه كدة؟"..

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين

الفنانة ياسمين صبري الشورت إجازة الصيف

