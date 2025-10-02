بالصور.. ليلة تكريم الرواد في افتتاح مهرجان القاهرة لمسرح العرائس

افتتحت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والمشرف العام على مهرجان القاهرة لمسرح العرائس معرض فنون العرائس بقاعة مختار عبد الجواد للفنون التشكيلية، داخل المبنى المركزي بالأكاديمية

وخلال جولتها بصحبة: الدكتور حسام محسب رئيس المهرجان والدكتور علاء حسب الله مدير القاعة قوميسير المعرض الدكتورة هبة عبد الحفيظ، استمعت لشرح من مصممين العرائس بأشكالها المختلفة والعروض التي شاركت بها من قبل أو العروض المستقبلية التي يمكن أن تخرج للنور، وذلك بالاشتراك مع كل الجهات المشاركة بالمهرجان سواء مسرح العرائس او كلية التربية الفنية بجامعة حلوان.

ثم توجهت إدارة المهرجان إلى مركز الثقافة والفنون قاعة سيد درويش لتدشين حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للعرائس والمهداة الى الفنان جمال الموجي.

وقدم حفل الافتتاح كلا من: العروسة «بمبة» والعروسة «مناع» بالإضافة الى فنان العرائس محمد فوزي بكار، والذين رحبوا بالحضور وطلبوا من الدكتور حسام محسب رئيس المهرجان بالصعود لخشبة المسرح لإلقاء كلمته ومن بعده صعدت الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية لافتتاح هذه الدورة التأسيسية من المهرجان.

عقب ذلك تم عرض فيديو مجمع عن كل الفعاليات التمهيدية للمهرجان من ورش وماستر كلاس وموائد مستديرة عقدت على مدار الشهرين الماضيين.

ثم تم تقديم عرض مصر جميلة وهو نتاج ورشة خيال الظل في المهرجان من تدريب وإخراج ايمن حمدون والتي تفاعل معها كل الحضور من الأطفال والكبار.

وخلال فقرات الحفل عرض فيلم بعنوان حكاية عروسة من إخراج حنان الشيمي والذي استضاف مجموعة كبيرة من العاملين في مجال صناعة عروض العرائس في مصر واختتم بقاء مع الدكتورة غادة جبارة والتي روت عن فكرة المهرجان وكيف قامت الأكاديمية بإنتاج عرض للعرائس لأول مرة من فكرتها وتم تصميم عروسة من ذوي الهمم لتكون بطلة هذا العرض.

ثم قامت الدكتورة غادة جبارة والدكتور حسام محسب بتكريم بعض من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان وهم: الدكتور محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان والدكتورة مي مهاب نائب مدير المهرجان والأستاذ محمد عبد الحافظ نائب الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور أسامة محمد علي مدير مسرح العرائس والمخرج محمد نور المدير السابق لمسرح العرائس والدكتور رضا حسنين والفنان عادل الكومي المدير السابق لمسرح الطفل، عمرو مصطفى مدير الشئون الإدارية، مايكل رفلة لجنة البرامج والعروض، المهندسة سماح نبيل التجهيزات الفنية، الدكتورة رحاب عصام منسق الشئون الإدارية، خالد التوني مقرر اللجنة العليا ، المهندسة سارة شكري منسق عام المهرجان.

تلى ذلك تكريم إدارة المهرجان لبعض من أعضاء لجنة المشاهدة واختيار الاعمال المشاركة وهم: الفنانة القديرة عزة لبيب، الدكتورة رانيا بدر.

ثم جاءت لحظة تكريم الرواد في مجال مسرح لعرائس في مصر والوطن العربي وهم: الفنان جمال الموجي، الفنانة فوزية عبد اللطيف، الفنان رفعت الشربيني، الفنان محمد عبد الله، الفنانة بهيجة عمارة، الفنان محمد كشك، الفنانة آيات خليفة، الفنانة علوية عبد الفتاح، الفنان الراحل صلاح السقا، الفنان الراحل ناجي شاكر، الفنان الراحل فكري أمين