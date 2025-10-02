الليلة.. يحيى الفخراني ضيف برنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر

عنبة أكد أنه "تووليت".. من هو خفاجي؟

يستقبل برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، الليلة على شاشة "MBC مصر"، في حلقة خاصة، النجم الكبير يحيى الفخراني تم تصويرها في رحاب المسرح القومي العريق.

ويكشف "الفخراني" كواليس وأسرار في مسيرتة الفنية تذاع لأول مرة على الشاشة الصغيرة، وسر تمسكه بمسرحية "الملك لير"، كما يتطرق إلى أبرز أعماله الفنية العالقة في أذهان الجماهير وعلاقته بمشاهير ورموز الفن على مدى رحلته الفنية الطويلة.

كما يتحدث خلال اللقاء عن أبرز مواقفه السياسية وكيف أبرزها فى أعماله الفنية طوال مشواره فى السينما والدراما والمسرح وموقفه من الكثير من القضايا على مدار الفترات الماضية، ويشرح يحيى الفخراني سر انجذابه إلى المسرح ونظرته لنجوم الفن في الجيل الحالي وخططه وأعماله المستقبلية.