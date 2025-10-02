كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان أشرف زكي، أسباب إعلانه التخلي عن منصب نقيب المهن التمثيلية، بعد الجدل المثار حولها.

وتحدث أشرف زكي، خلال ظهوره مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي"، وقال أشرف زكي: “هتفرغ لحياتي، هي دي مشاريعي”.

وتابع: "عايز أهدى شوية، دماغي شغالة طول الوقت، ولازم أدي لنفسي حقها لأني جيت عليها، وفي الآخر، اللي ربنا رايده هو اللي هيكون، ومحدش عارف إيه اللي جاي بكرة".

وكان أشرف زكي، أعلن مؤخرا عن انتهاء مهمته كنقيب للمهن التمثيلية، وقال في بيان صحفي: "لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر".

ووجّه نقيب المهن التمثيلية الشكر العميق إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الموقر، مشيدًا بالدعم والثقة اللذين رافقاه طوال فترة خدمته.

واختتم بيانه: "أغادر اليوم موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص".

وشهدت الفترة الماضية، حول أسباب إستقالة الفنان أشرف زكي، ورجح البعض إنه ضمن المرشحين للتعيين في مجلس الشيوخ، في حين تردد وجود مشكلة ما داخل النقابة.

أشرف زكي مع معتزالدمرداش