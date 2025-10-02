محمد إمام يشوق جمهوره وينشر صورة من كواليس فيلم "صقر وكناريا

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمد إمام متابعيها على السوشيال ميديا، صورة تجمعه بالفنان هشام شيكو من كواليس فيلم "صقر وكناريا".

ونشر إمام صورة من الكواليس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "توكلنا على الله، لقاء النجوم، حرب الجبابرة، معركة الوحوش صقر وكناريا، أقوى مفاجأة سينمائية إن شاء الله، قريباً .. بس مش اوي".

فيلم "صقر وكناريا" من تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، انتصار، يسرا اللوزي، هشام شيكو، دانا حمدان وغيرهم من النجوم.

