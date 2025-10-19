بالفيديو| رقص فيفي عبده على أنغام "آسف حبيبي" لسعد لمجرد

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت فيفي في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "آسف حبيبي" للفنان سعد لمجرد.

ولاقى الفيديو تفاعل واسع من الجمهور وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "ماشاء الله تبارك الله"، "شباب طول عمرك" ،"عسل يا فوفا"، "فوفا القمر"، أجمل واحدة ترقص شرقي في العالم"، ربنا يحفظك".

ويُذكر أن فيفي عبده شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "العتاولة 2"، والذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، وأمير صلاح الدين، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

