حدث بالفن | جورجينا بالحجاب وكيت بلانشيت في مهرجان الجونة وياسر جلال في مجلس الشيوخ

كتب : معتز عباس

12:13 ص 19/10/2025
حدث بالفن | جورجينا بالحجاب وكيت بلانشيت في مهرجان الجونة وياسر جلال في مجلس الشيوخ

ليلى علوي ودرة وريا أبي راشد بحفل استقبال النجمة

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ كيت بلانشيت ونجيب ساويرس مفاجأة اليوم الثالث في مهرجان الجونة، جورجينا تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بالرياض، منة شلبي تخطف الأضواء بفستان أسود جريء في ثالث أيام الجونة السينمائي، 25 صورة للنجمات بإطلالات جريئة على "الريد كاربت" في مهرجان الجونة، ياسر جلال يستعين بـ مشهد كوميدي لـ "مرجان أحمد مرجان"، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

كيت بلانشيت مهرجان الجونة السينمائي ياسر جلال

يوم على الافتتاح

